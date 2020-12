Puglia | corona virus | morti due medici A Bisceglie e nel distretto di Lucera

zazoomblog : Puglia: 64341 positivi a test corona virus incremento di 1789 rispetto a ieri Dallinizio della pandemia. Dati diffu… - corona_tweet : RT @NoiNotizie: #Puglia: 64341 positivi a test #coronavirus virus, incremento di 1789 rispetto a ieri - MarioPonzo2 : @LaVeritaWeb Mandali nei tanti giardini d’Italia dove si spaccia 24ore al giorno tutto i giorni anche col Covid e p… - NoiNotizie : #Puglia: 60668 positivi a test #corona virus, incremento di 1419 rispetto a ieri - filippo03912596 : il problema di sto corona in puglia è il nord puglia perché sti baresi di merda alzano i contagi invece noi del sud… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia corona

La Gazzetta del Mezzogiorno

I dimessi/guariti sono 913.494, con un incremento di 17.186 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (3.444) seguito da Lombardia (2.413), Puglia (1.789), ...Mezza Italia torna ‘gialla‘ e solo l’Abruzzo (per ora) resta in zona rossa. Il coronavirus ha allentato la sua presa, ma non è il momento di rilassarsi perché un errore oggi porterebbe ad una terza on ...