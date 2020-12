Mara Carfagna ricoverata per polmonite: "Non è Covid" (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, è ricoverata da mercoledì scorso in ospedale per accertamenti. Le è stata diagnosticata una polmonite non causata da Covid 19. Le sue condizioni di salute sono buone. A riferirlo fonti di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) -, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, èda mercoledì scorso in ospedale per accertamenti. Le è stata diagnosticata unanon causata da19. Le sue condizioni di salute sono buone. A riferirlo fonti di Forza Italia.

