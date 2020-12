Maltempo. L’Austria non è raggiungibile tramite il valico del Brennero (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Maltempo sta arrecando danni e disagi in Italia. La linea ferroviaria del Brennero è stata interrotta tra Bolzano e il confine di Stato per motivi di sicurezza. Da sabato sera sono anche bloccate l’autostrada A22 in direzione nord tra Vipiteno e Brennero e la statale in entrambe le direzioni tra Colle Isarco e il confine di Stato. Per questo motivo L’Austria non è raggiungibile tramite il valico. Leggi su laprimapagina (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilsta arrecando danni e disagi in Italia. La linea ferroviaria delè stata interrotta tra Bolzano e il confine di Stato per motivi di sicurezza. Da sabato sera sono anche bloccate l’autostrada A22 in direzione nord tra Vipiteno ee la statale in entrambe le direzioni tra Colle Isarco e il confine di Stato. Per questo motivonon èil

Laprimapagina : Maltempo. L’Austria non è raggiungibile tramite il valico del #Brennero - ZenatiDavide : Chiuse la ferrovia del Brennero e l’autostrada A22 verso l’Austria: Il maltempo non dà tregua al Nord. Per motivi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo L’Austria Per controllare valori di colesterolo elevati servono due o più terapie Yahoo Notizie