Maltempo, fiume Panaro rompe argini nel Modenese (Di domenica 6 dicembre 2020) MODENA (ITALPRESS) – A Modena continua la chiusura precauzionale della via Emilia, dall’altezza di Fossalta fino al ponte di Sant’Ambrogio. Chiusa ancora via Curtatona dalla Vignolese. Chiuso anche il ponte di Navicello vecchio. Rimangono chiusi Ponte Alto e Ponte dell’Uccellino.Inoltre, il fiume Panaro ha rotto una parte di argine nella zona tra Gaggio, frazione del Comune di Castelfranco Emilia. Sono state evacuate diverse famiglie. Sul posto vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile. Il personale dell’Aipo sta intervenendo sull’argine.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) MODENA (ITALPRESS) – A Modena continua la chiusura precauzionale della via Emilia, dall’altezza di Fossalta fino al ponte di Sant’Ambrogio. Chiusa ancora via Curtatona dalla Vignolese. Chiuso anche il ponte di Navicello vecchio. Rimangono chiusi Ponte Alto e Ponte dell’Uccellino.Inoltre, ilha rotto una parte di argine nella zona tra Gaggio, frazione del Comune di Castelfranco Emilia. Sono state evacuate diverse famiglie. Sul posto vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile. Il personale dell’Aipo sta intervenendo sull’argine.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : Il fiume #Panaro rompe gli argini, evacuazioni nel Modenese #maltempo #ANSA - Corriere : Maltempo: esonda il fiume Panaro, Brennero chiuso, in Veneto crolla un ponte - Corriere : Maltempo: esonda il fiume Panaro, Brennero chiuso, in Veneto crolla un ponte - rtl1025 : ?? Il fiume #Po è salito di oltre 2,5 metri nelle ultime 24 ore sotto la spinta dell'ondata di maltempo che persiste… - Doris51779724 : RT @Tg3web: Il maltempo. Forti disagi nelle regioni del nord. Evacuate alcune zone minacciate da esondanzioni. È quanto sta accadendo in pr… -