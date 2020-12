Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 6 dicembre 2020 (Di domenica 6 dicembre 2020) Torna domenica 6 dicembre 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Tra gli ospiti ci saranno ci saranno Gabriel Garko e Manuela Arcuri: i due attori racconteranno la verità sulla loro relazione d’amore. Si torna poi a parlare della morte di Diego Armando Maradona con le testimonianze esclusive del figlio Diego Jr Maradona e di sua madre Cristiana Sinagra, spunta un audio clamoroso che riguarda Paolo Brosio e la sua fidanzata, e si discute ancora del caso Genovese con nuove testimonianze. Live Non è la ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Torna domenica 6Non è la, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara. Tra glici saranno ci saranno Gabriel Garko e Manuela Arcuri: i due attori racconteranno la verità sulla loro relazione d’amore. Si torna poi a parlare della morte di Diego Armando Maradona con le testimonianze esclusive del figlio Diego Jr Maradona e di sua madre Cristiana Sinagra, spunta un audio clamoroso che riguarda Paolo Brosio e la sua fidanzata, e si discute ancora del caso Genovese con nuove testimonianze.Non è la ...

acmilan : #FiorentinaMilan ?? ? #FollowTheRossonere in action at 12.30pm: live on the app ?? - welikeduel : 'Crescerai.' Valerio Aprea legge Mattia Torre a #propagandalive @valerioaprea - borghi_claudio : Vedo che ci sono ancora discussioni sul voto per lo scostamento di bilancio. Ecco qui, non troverete da nessuna pa… - nostaIgicsouI : @MercantiMonica non ti preoccupare!!! purtroppo tra mia madre che chiede cose e la live, non sto capendo più nulla.… - swanvrose : @koonthemoon e invece... but still non ho capito se si stanno esibendo live o no -

Ultime Notizie dalla rete : Live Non Live-Non è la d'Urso, Gabriel Garko e Manuela Arcuri tra gli ospiti Mediaset Play Milan mai vincente senza Kjaer: il dato da cancellare

Senza Simon Kjaer in campo i rossoneri non hanno mai vinto in campionato. Oggi la prova del nove per la squadra di Pioli. Diverse le assenze del Milan quest’oggi nel match contro la Sampdoria, ...

Allerta meteo, il Comune: “Non spostarsi da casa”

Venti forti di burrasca, mareggiate lungo le coste, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. "Massima attenzione".

Senza Simon Kjaer in campo i rossoneri non hanno mai vinto in campionato. Oggi la prova del nove per la squadra di Pioli. Diverse le assenze del Milan quest’oggi nel match contro la Sampdoria, ...Venti forti di burrasca, mareggiate lungo le coste, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. "Massima attenzione".