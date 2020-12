Juventus, contro il Torino altra conferma: dal mercato un centravanti (Di domenica 6 dicembre 2020) La vittoria della Juventus contro il Torino è stata sofferta, arrivata solo sul finale con la rimonta firmata McKennie e Bonucci. Come analizzato nel post-gara, la formazione di Pirlo ha trasmesso sensazioni alterne. Un primo tempo molto confusionario e giocato male, ed una ripresa in crescita con una scossa anche dal punto di vista dell’aggressione. LEGGI ANCHE: mercato Juve, il Manchester United abbassa il prezzo: si chiude a 50 milioni contro il Torino, così come contro il Benevento, si è notata la mancanza di un secondo centravanti di peso davanti. Se contro i Sanniti era mancato Cristiano Ronaldo, contro il Toro a farsi sentire è stata l’assenza di Alvaro Morata. La Juventus pare così costretta ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 6 dicembre 2020) La vittoria dellailè stata sofferta, arrivata solo sul finale con la rimonta firmata McKennie e Bonucci. Come analizzato nel post-gara, la formazione di Pirlo ha trasmesso sensazioni alterne. Un primo tempo molto confusionario e giocato male, ed una ripresa in crescita con una scossa anche dal punto di vista dell’aggressione. LEGGI ANCHE:Juve, il Manchester United abbassa il prezzo: si chiude a 50 milioniil, così comeil Benevento, si è notata la mancanza di un secondodi peso davanti. Sei Sanniti era mancato Cristiano Ronaldo,il Toro a farsi sentire è stata l’assenza di Alvaro Morata. Lapare così costretta ...

