Giappone, smart working al luna park per combattere la crisi (Di domenica 6 dicembre 2020) In Giappone con 18 dollari al mese è possibile lavorare in smart working in un luna park. Un’iniziativa nata per combattere la crisi. Diciamocelo chiaramente, non tutti facciamo il lavoro dei nostri sogni e non tutti riusciamo realmente a divertirci quando lavoriamo. Eppure, esiste una persona in Giappone che ha avuto un’idea molto particolare per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Incon 18 dollari al mese è possibile lavorare inin un. Un’iniziativa nata perla. Diciamocelo chiaramente, non tutti facciamo il lavoro dei nostri sogni e non tutti riusciamo realmente a divertirci quando lavoriamo. Eppure, esiste una persona inche ha avuto un’idea molto particolare per L'articolo proviene da Inews.it.

In Giappone con 18 dollari al mese è possibile lavorare in smart working in un luna park. Un’iniziativa nata per combattere la crisi.

Code Geass, annunciate la nuova serie anime e il gioco per smartphone

L'evento Code Geass Next 10years Project ha annunciato una nuova serie animata e un gioco per cellulari basato sulla fortunata saga fantascientifica di Sunrise.

L'evento Code Geass Next 10years Project ha annunciato una nuova serie animata e un gioco per cellulari basato sulla fortunata saga fantascientifica di Sunrise.