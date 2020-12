F2 GP Sakhir Sprint Race: Mick Schumacher è campione! Gara a Daruvala (Di domenica 6 dicembre 2020) Una domenica di sofferenza, ma alla fine il titolo è arrivato: Mick Schumacher è campione della Formula 2 2020. Il miglior biglietto da visita per il debutto in Formula 1, ma tanto di cappello anche a ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 6 dicembre 2020) Una domenica di sofferenza, ma alla fine il titolo è arrivato:è campione della Formula 2 2020. Il miglior biglietto da visita per il debutto in Formula 1, ma tanto di cappello anche a ...

federicob95 : RT @P300it: F2 | GP Sakhir: doppietta Carlin Daruvala-Tsunoda in Sprint Race, Mick Schumacher è Campione col brivido ? di Alessandro Secch… - alexsecchi83 : RT @P300it: F2 | GP Sakhir: doppietta Carlin Daruvala-Tsunoda in Sprint Race, Mick Schumacher è Campione col brivido ? di Alessandro Secch… - P300it : F2 | GP Sakhir: doppietta Carlin Daruvala-Tsunoda in Sprint Race, Mick Schumacher è Campione col brivido ? di Ales… - FTraiettoria : Formula 2, Schumacher è campione in un drammatico finale! La spint race di Sakhir va a Daruvala - sportli26181512 : Formula 2, GP Sakhir 2020: la diretta live in Bahrain della Sprint Race: Alle 13.20 scatta l'ultima e decisiva prov… -