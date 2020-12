F1 | l’annuncio di Grosjean | “Non correrò ad Abu Dhabi nell’ultima gara della stagione”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 6 dicembre 2020) Romainnon prenderà parte all'ultimo appuntamentostagione di F1 del prossimo 13 dicembre. Lo ha annunciato lo stesso pilota con un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.Il francese, dopo il brutto incidente subito nello scorso weekend, tornerà a casa dopo aver consultato i medici che hanno consigliato di non correre. Per il pilota, dunque, si conclude, per ora, la carriera in Formula Uno dato che la Haas ha scelto già chi sarà alla guidavettura per la prossima annata e lui non è stato confermato.caption id="attachment 1061253" align="alignnone" width="389"(Instagram)/caption ITA Sport Press.