Elisabetta Gregoraci, sapete quanto ha incassato al GFVip? Una cifra enorme (Di domenica 6 dicembre 2020) Svelato il presunto cachet stellare di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip: una cifra sbalorditiva Elisabetta Gregoraci è stata sicuramente una delle protagoniste di questo GFVip 5. La presentatrice di Battiti Live, ieri sera, durante la diretta, ha preso la sua decisione definitiva: lascerà il reality. L’ex di Briatore desidera tornare a casa, L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di domenica 6 dicembre 2020) Svelato il presunto cachet stellare dinella casa del Grande Fratello Vip: unasbalorditivaè stata sicuramente una delle protagoniste di questo5. La presentatrice di Battiti Live, ieri sera, durante la diretta, ha preso la sua decisione definitiva: lascerà il reality. L’ex di Briatore desidera tornare a casa, L'articolo Curiosauro.

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: ci sono cose che non tornano indietro - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci spiazza Zorzi: “Se ho limonato con Pierpaolo Pretelli? Abbiamo fatto l’amore” - _auroraah : RT @Giulia81371967: Un grazie speciale a Elisabetta Gregoraci per aver reso questo GF stupendo?? #gregorelli - maccario_marta : RT @Giulia81371967: Un grazie speciale a Elisabetta Gregoraci per aver reso questo GF stupendo?? #gregorelli -