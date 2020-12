Dpcm Natale: sì a visite ad amici e parenti, ma solo in un caso (Di domenica 6 dicembre 2020) Dpcm Natale, sì a visite a parenti e amici, ma solo in un caso: scopriamo insieme i dettagli del nuovo provvedimento varato dal Governo. Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato il nuovo Dpcm che regola il periodo delle feste natalizie. L’emergenza Coronavirus continua, infatti, a tenere banco in Italia, con contagi e decessi su tutto il territorio nazionale, anche se i numeri sono diversi da Regione a Regione. Durante la conferenza stampa, infatti, Conte ha confermato la divisione del Paese in zone rosse, arancioni e gialle e ha poi presentato la decisione del Governo in merito agli spostamenti concessi durante il periodo natalizio. Dpcm Natale, si potrà fare visita ... Leggi su altranotizia (Di domenica 6 dicembre 2020), sì a, main un: scopriamo insieme i dettagli del nuovo provvedimento varato dal Governo. Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato il nuovoche regola il periodo delle feste natalizie. L’emergenza Coronavirus continua, infatti, a tenere banco in Italia, con contagi e decessi su tutto il territorio nazionale, anche se i numeri sono diversi da Regione a Regione. Durante la conferenza stampa, infatti, Conte ha confermato la divisione del Paese in zone rosse, arancioni e gialle e ha poi presentato la decisione del Governo in merito agli spostamenti concessi durante il periodo natalizio., si potrà fare visita ...

