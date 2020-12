Domenica Live, Pietro Delle Piane sulla Elia: «Io non mi sento single» (Di domenica 6 dicembre 2020) L’attore, ex fidanzato della showgirl, è stato oggi ospite di Barbara D’Urso Nei giorni scorsi durante una puntata del Grande Fratello Vip, l’opinionista Antonella Elia aveva raccontato della fine della sua storia d’amore con l’attore Pietro Delle Piane. Adesso lui ha scelto il salotto di Barbara D’Urso per replicare alla sua ex: «Io non mi sento single», ha esordito a Domenica Live, raccontando della sua relazione con Antonella. E nel salotto della D’Urso, l’attore ricorda i momenti passati con la showgirl: «Abbiamo avuto un anno complicato, pieno di sensazioni, emozioni forti. Da quando lei è entrata nella Casa del Grande Fratello ho sentito molto forte la sua mancanza, anche lei la mia. Dopo il Grande Fratello, era poco prima della fine del ... Leggi su 361magazine (Di domenica 6 dicembre 2020) L’attore, ex fidanzato della showgirl, è stato oggi ospite di Barbara D’Urso Nei giorni scorsi durante una puntata del Grande Fratello Vip, l’opinionista Antonellaaveva raccontato della fine della sua storia d’amore con l’attore. Adesso lui ha scelto il salotto di Barbara D’Urso per replicare alla sua ex: «Io non mi», ha esordito a, raccontando della sua relazione con Antonella. E nel salotto della D’Urso, l’attore ricorda i momenti passati con la showgirl: «Abbiamo avuto un anno complicato, pieno di sensazioni, emozioni forti. Da quando lei è entrata nella Casa del Grande Fratello ho sentito molto forte la sua mancanza, anche lei la mia. Dopo il Grande Fratello, era poco prima della fine del ...

LauraPausini : Questa foto è stata scattata durante il collegamento che ho fatto da casa mia a Roma per #altashoras con @oserginho… - Radio3tweet : Una notte in un museo deserto, riempito solo dalla voce e la chitarra di Devendra Banhart: una puntata speciale di… - team_world : È gratuito e aperto a tutti il concerto virtuale che SHAWN MENDES terrà domenica 6 dicembre ? ? Scopri tutto sul li… - SStrapa : RT @LauraPausini: Questa foto è stata scattata durante il collegamento che ho fatto da casa mia a Roma per #altashoras con @oserginho in Br… - zazoomblog : Domenica Live Franceska Pepe vuole rivedere Vittorio Sgarbi - #Domenica #Franceska #vuole #rivedere -