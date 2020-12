Corrmezz | Gattuso avverte il Napoli | «guai a fidarsi del Crotone»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 dicembre 2020) Oggi ilaffronterà ilin trasferta.non è affatto tranquillo, anzi, teme che la squadra possa abbassare la guardia sapendo di avere a che fare con l’ultima in classifica. Scrive il Corriere del Mezzogiorno: “E tiene la guardia molto alta:di una «piccola» che enfatizza l’avversario. La regola numero uno, per il calabrese doc che non ha velleità di cariche governative è: non. Lo ha detto ai suoi nello spogliatoio per non rischiare chediventi una tappa trappola del cammino in campionato. Ilin questa stagione non ha mai fallito contro le «piccole», ma la gara aarriva prima dell’appuntamento per la qualificazione ai gironi di Europa League, prenderla sottogamba sarebbe ...