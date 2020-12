"Come i no mask: umiliati dai fatti". Mentana a botta caldissima, commento a valanga: chi massacra in tempo reale (Di domenica 6 dicembre 2020) Uno scatenato Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7 da casa guarda la "sua" Inter vincere 3-1 con il Bologna a San Siro e portarsi a -2 dalla capolista Milan. Ma gli occhi di Mentana non sono tanto per il solito Lukaku, che ha sbloccato la partita, o per il terzino-attaccante Hakimi, ex Borussia Dortmund autore di una doppietta. No, l'ultrà nerazzurro Enrico si sfrega le mani per Marcelo Brozovic, il metronomo croato criticatissimo da molti tifosi interisti e amatissimo dall'altra metà dei sostenitori. Mentana rientra in questa seconda categoria: "Nota per i fratelli interisti. I no Brozo col passare delle settimane stanno facendo la stessa mesta figura dei no mask, umiliati dai fatti". E tanti saluti: olè. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Uno scatenato Enrico. Il direttore del TgLa7 da casa guarda la "sua" Inter vincere 3-1 con il Bologna a San Siro e portarsi a -2 dalla capolista Milan. Ma gli occhi dinon sono tanto per il solito Lukaku, che ha sbloccato la partita, o per il terzino-attaccante Hakimi, ex Borussia Dortmund autore di una doppietta. No, l'ultrà nerazzurro Enrico si sfrega le mani per Marcelo Brozovic, il metronomo croato criticatissimo da molti tifosi interisti e amatissimo dall'altra metà dei sostenitori.rientra in questa seconda categoria: "Nota per i fratelli interisti. I no Brozo col passare delle settimane stanno facendo la stessa mesta figura dei nodai". E tanti saluti: olè.

Ultime Notizie dalla rete : Come mask U-mask cancella il paragone alle Ffp3 dal sito Il Salvagente Coronavirus, il punto sulla pandemia. I numeri del contagio

I numeri del contagio e il racconto del Natale che verrà, tra appuntamenti cancellati e divieti. Ma anche i timori per lo shopping e la corsa al ...

No-mask recidiva tra le bancarelle. Nei guai la predicatrice anti-Covid

Tre denunce in un mese e mezzo, di cui due nelle ultime 96 ore. La negazionista del Covid in servizio permanente non ha imparato la lezione, anzi ieri mattina si è messa addirittura a predicare agli a ...

Tre denunce in un mese e mezzo, di cui due nelle ultime 96 ore. La negazionista del Covid in servizio permanente non ha imparato la lezione, anzi ieri mattina si è messa addirittura a predicare agli a ...