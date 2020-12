Assembramenti e rissa al centro di Roma nel weekend, indagini in corso (Di domenica 6 dicembre 2020) “rissa al centro di Roma”, questo è il titolo più ricorrente degli articoli pubblicati nelle ultime ore dai principali quotidiani nazionali e locali. I nostri lettori ci segnalano una notizia pubblicata sul Fatto Quotidiano. Teatro principale della vicenda è stata la Terrazza del Pincio della Capitale, collegata a Piazza del Popolo e alla stazione metro Flaminio. I presenti si sono incontrati e poco dopo ha avuto luogo una rissa. Molti dei ragazzi non indossavano la mascherina o la tenevano abbassata. L’arrivo delle forze dell’ordine ha fatto disperdere buona parte delle persone coinvolte che si sono date alla macchia nelle vie circostanti. Le indagini della Procura A testimoniare gli Assembramenti con rissa al centro di Roma sono ... Leggi su bufale (Di domenica 6 dicembre 2020) “aldi”, questo è il titolo più ricorrente degli articoli pubblicati nelle ultime ore dai principali quotidiani nazionali e locali. I nostri lettori ci segnalano una notizia pubblicata sul Fatto Quotidiano. Teatro principale della vicenda è stata la Terrazza del Pincio della Capitale, collegata a Piazza del Popolo e alla stazione metro Flaminio. I presenti si sono incontrati e poco dopo ha avuto luogo una. Molti dei ragazzi non indossavano la mascherina o la tenevano abbassata. L’arrivo delle forze dell’ordine ha fatto disperdere buona parte delle persone coinvolte che si sono date alla macchia nelle vie circostanti. Ledella Procura A testimoniare gliconaldisono ...

Tg1Raiofficial : In centro a #Roma, ieri pomeriggio, centinaia di ragazzini si sono affrontati e scontrati in Piazza del Popolo. Ris… - giovcusumano : RT @neXtquotidiano: Il buon senso degli italiani: gli assembramenti a #Riccione e la rissa al #Pincio senza mascherina - Luna41346966 : RT @Misurelli77: Maledetti immigrati clandestini Faranno sprofondare il Paese nella terza ondata Prima gli italiani!!! Roma, appuntamento… - elenaluna82 : RT @Misurelli77: Maledetti immigrati clandestini Faranno sprofondare il Paese nella terza ondata Prima gli italiani!!! Roma, appuntamento… - MorandiMassimo1 : RT @Tg1Raiofficial: In centro a #Roma, ieri pomeriggio, centinaia di ragazzini si sono affrontati e scontrati in Piazza del Popolo. Risse e… -