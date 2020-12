Anna Valle | anticipazioni Vite in fuga | stasera su Rai 1

Leggi su giornal

(Di domenica 6 dicembre 2020)è una delle attrici protagoniste della nuova fiction della Rai,in. La serie sta riscuotendo un discreto successo. Vediamo cosa succede nella puntata in onda, domenica 6 Dicembre. Nel primo episodio, “Agosto”, Claudio (Claudio Gioè) cerca di riavvicinarsi ad Alessio (Tobia De Angelis), esaudendo il suo desiderio di andare a Salisburgo a studiare e coltivare la sua passione per la musica. A lui dona quindi dei soldi, che potranno servirgli per il viaggio e l’iscrizione ad una scuola di musica. L’Ispettrice Serra(Barbora Bobulova), intanto, non solo ha scoperto che Gloria (Vera Dragone), l’amante di Claudio, è stata uccisa, ma grazie al lavoro che Polito (Pierpaolo Spollon) sta conducendo si rende conto che per scoprire la verità sui Caruana deve ...