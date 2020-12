Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 dicembre 2020)DEL 5 DICEMBREORE 11:20 UMBERTO VERINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL CONSUETO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA FLAMINIA DOVE NUOVAMENTE UN INCIDENTE IN USCITA DAPROVOCA CODE TRA IL GRA E IL CIMITERO FLAMINIO ANCORA UN INCIDENTE SULLAFIUMICINO CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ STESSA SITUAZIONE SULLA VIA DEL MARE SULLA QUALE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO NEI DUE SENSI TRA ACILIA E VITINIA DISAGI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA DEI CASTELLINI QUESTA VOLTA NEI DUE SENSI TRA VIA DI CAMPOBELLO E VIA FRATELLI BANDIERA, SIAMO NEL COMUNE DI POMEZIA CODE A TRATTI ...