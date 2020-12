Tampone prima di Natale per rivedere parenti e amici: perché è sconsigliato farlo (Di sabato 5 dicembre 2020) Covid, l’emergenza sanitaria richiede le dovute precauzioni. Con il periodo di festività alle porte e il desiderio di trascorrere il Natale tra i propri cari, risulta essere necessario incontrarsi in totale sicurezza. Al fine di scongiurare l’esplosione di nuovi focolai, da non dimenticare, dunque, alcune regole in vista di queste ricorrenze che inducono alla convivialità. Prende parola in merito Walter Ricciardi, consigliere del ministro della sanità Roberto Speranza nonchè docente di Igiene presso l’Università Cattolica di Roma: “La cosa più importante è il comportamento saggio” e aggiunge: “Poi è chiaro che, se uno ha il sospetto di essere stato a contatto con un positivo” al Covid-19, “è bene che si faccia il Tampone. Ma il Tampone a scopo cautelativo”. Ma il rischio si corre ugualmente. Ecco perchè.



Ultime Notizie dalla rete : Tampone prima Coronavirus, Brusaferro: “Tampone prima delle vacanze di Natale? Non si deve comunque rinunciare a… Il Fatto Quotidiano Unità biologiche e screening a tappeto con tamponi antigenici rapidi: al via la nuova campagna di sorveglianza sanitaria sul personale AUSL

PISA - La sorveglianza sanitaria per gli operatori sanitari è iniziata fin dai primi giorni di marzo 2020 e non è ancora terminata. È quanto evidenzia ...

Covid, Brusaferro: “Mettere mascherina anche con tampone negativo”

Silvio Brusaferro ha dichiarato che non si deve comunque abbandonare la mascherina e si deve continuare a mantenere le distanze.

