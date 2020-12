Super Hakimi | Lukaku come Vieri | l’Inter di Conte travolge il Bologna e punta lo Shakhtar

Leggi su sportface

(Di domenica 6 dicembre 2020) Se il rischio di una testa già orientata al match decisivo in Champions League contro loDonetsk veleggiava nell’ambiente nerazzurro, questo è stato scongiurato dopo appena 16?. E non è un caso che la rete dell’1-0 che ha dato il via alla vittoria per 3-1 sull’abbia siglata l’uomo più importante di questa Inter di Antonio: quel Romeluche con la rete inflitta a Skorupski è andato a segno in tutte e quattro le partite casalinghe,solo Christianè riuscito a fare nell’era dei tre punti a vittoria in maglia nerazzurra. Perha ancora margini di miglioramento, ha “qualità uniche” e può diventare “tra gli attaccanti più forti al mondo“. Senon si è preso la scena in questa ...