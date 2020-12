Quando la neve a bassa quota al Centro Sud? Ipotesi

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Verso metà dicembre, giorno più giorno meno, il quadro barico europeo potrebbe cambiare registro. Ricordiamoci chesi parla di quadro barico intendiamo la collocazione delle aree die alta pressione sullo scacchiere continentale. In questo momento, come ben saprete, stiamo affrontando un abmento del fronte polare che sta arrecando condizioni di forte maltempo e che determinerà condizioni meteo climatiche decisamente invernali per gran parte della prossima settimana. Attualmente l’Alta Pressione delle Azzorre è defilata a ovest, in pieno Oceano, lasciandoci in balia degli affondi depressionari.laal? Verso metà mese, però, la situazione potrebbe mutare. Il promontorio anticiclonico potrebbe ripresentarsi sul Mediterraneo, ...