PS5 introvabile ovunque | perché non conviene prenderla a prezzo maggiorato

Leggi su optimagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020) Quella di PS5 è una situazione che sta sostanzialmente sconvolgendo il mercato videoludico. Il numero di console prodotte da Sony non è adeguato a sostenere le richieste provenienti dalla community. Con la domanda che in sostanza risulta per buona parte insoddisfatta. Ecco che dunque si assiste a vere e proprie scene di panico da shopping compulsivo. Con decine di migliaia di aspiranti compratori di PS5 che si riversano verso i portali online che promettono nuove scorte della piattaforma. File digitali chilometriche (che durano anche ore) semplicemente per accedere ai siti. Molto spesso per sentirsi rispondere picche, visto che di console, di fatto, ne sono messe in vendita poche migliaia di esemplari. Sovrapprezzi PS5 in rete, meglio aspettare Una situazione che non promette di risolversi in tempi brevissimi, almeno non prima del Natale. Con le prospettive per il restock dei ...