Parma | Liverani | «Col Benevento sarà una partita a scacchi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 dicembre 2020) Fabioha parlato alla vigilia diFabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellacontro il– «Non c’è fretta di dover chiudere lae lasciare spazi alle ripartenze. Bisognerà avere equilibrio in fase di possesso e avere la pazienza per trovare il varco giusto. Abbiamo fatto delle prove, il campo ci dirà se sono state giuste. Poi è normale che c’è la qualità dei giocatori, domaniunadi. Loro vengono da un buon periodo, vittoria a Firenze e pari con la Juve, sono una squadra che sta bene. Noi dobbiamo mantenere e confermare la crescita di ...