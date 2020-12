LIVE Biathlon, Inseguimento Kontiolahti in DIRETTA: iniziata la gara. Hofer in pista per provare a tornare sui primi (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI Biathlon DALLE 15.15 13.22 Parte forte Johannes! Sono già 22? il ritardo sul fratello al primo intertempo. 13.20 E’ partito Tarjei Boe e con lui il primo Inseguimento stagionale. Dietro di lui Peiffer. 13.18 Gi atleti si stanno posizionando al cancelletto di partenza, in ordine. 13.16 Sarà in grado Johannes Boe di ritrovare la condizione di settimana scorsa? Questa la chiave della gara odierna. Se il norvegese tornerà a fare la differenza nel fondo è difficile ipotizzarlo non salire sul gradino più alto del podio. 13.14 L’azzeramento è terminato da qualche minuto, siamo vicini alla partenza della gara che scatterà alle 13:20 13.12 Da tenere d’occhio naturalmente ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA STAFFETTA FEMMINILE DIDALLE 15.15 13.22 Parte forte Johannes! Sono già 22? il ritardo sul fratello al primo intertempo. 13.20 E’ partito Tarjei Boe e con lui il primostagionale. Dietro di lui Peiffer. 13.18 Gi atleti si stanno posizionando al cancelletto di partenza, in ordine. 13.16 Sarà in grado Johannes Boe di ritrovare la condizione di settimana scorsa? Questa la chiave dellaodierna. Se il norvegese tornerà a fare la differenza nel fondo è difficile ipotizzarlo non salire sul gradino più alto del podio. 13.14 L’azzeramento è terminato da qualche minuto, siamo vicini alla partenza dellache scatterà alle 13:20 13.12 Da tenere d’occhio naturalmente ...

