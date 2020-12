Le lacrime di Gerry Scotti e Silvia Toffanin nel ricordo della piccola grande Veronica (Di sabato 5 dicembre 2020) E’ stato un momento tenerissimo pieno d’amore quello che il pubblico di Verissimo ha vissuto oggi con Gerry Scotti e Silvia Toffanin. La conduttrice ha infatti voluto fare un omaggio a Veronica Franco, la ragazza di 19 anni che aveva partecipato alle audizioni di Tu si que vales ma che purtroppo, a causa della malattia che l’aveva colpita, è morta prima di realizzare il suo sogno! O forse un po’ Veronica il suo sogno lo ha realizzato, anche grazie a Tu si que vales, cantando per migliaia di persone, e con un pubblico di oltre 5 milioni di spettatori al sabato sera di Canale 5. Gerry non ha dubbi: “Ogni programma ha un vincitore morale e questa edizione di Tu si que vales vede in Veronica la sua vincitrice morale, sono sicuro che se ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 5 dicembre 2020) E’ stato un momento tenerissimo pieno d’amore quello che il pubblico di Verissimo ha vissuto oggi con. La conduttrice ha infatti voluto fare un omaggio aFranco, la ragazza di 19 anni che aveva partecipato alle audizioni di Tu si que vales ma che purtroppo, a causamalattia che l’aveva colpita, è morta prima di realizzare il suo sogno! O forse un po’il suo sogno lo ha realizzato, anche grazie a Tu si que vales, cantando per migliaia di persone, e con un pubblico di oltre 5 milioni di spettatori al sabato sera di Canale 5.non ha dubbi: “Ogni programma ha un vincitore morale e questa edizione di Tu si que vales vede inla sua vincitrice morale, sono sicuro che se ...

