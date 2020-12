Lazio | iniziata la risalita in Serie A | lo Spezia ci prova | ma Immobile e Milinkovic lo tengono a bada

(Di sabato 5 dicembre 2020) CESENA (ITALPRESS) – Lavince 2-1 in casa dellonella 10^ giornata diA. A Cesena il gol die la punizione di-Savic, entrambi nel primo tempo, permettono ai biancocelesti di salire a 17 punti e di recuperare il ritardo in campionato. I liguri, anche sfortunati con due legni colpiti, avevano riaperto il risultato con Nzola a mezzora dalla fine. La squadra di Inzaghi, reduce dal pareggio con il Borussia Dortmund, martedì con il Bruges si giocherà la qualificazione agli ottavi di Champions: la formazione però è quella titolare. Sarà l'ultima gara delloal Manuzzi, dalla prossima sfida con il Bologna farà l'esordio inA all'Alberto Picco. A conferma dell'ottimo inizio di stagione, gli uomini di Italiano per poco non ...

Le probabili formazioni di Lazio-Bruges, match valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Allo stadio Olimpico basta un pareggio ai biancocelesti per superare il t ...