GP Sakhir, Russell: 'Attaccare Bottas? Ci provo!' (Di sabato 5 dicembre 2020) George Russell è andato a 26 millesimi dall'impresa della vita . L'inglese, che sta sostituendo Hamilton positivo al coronavirus, ha sfiorato la pole andando a prendersi una bellissima prima fila a un ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 5 dicembre 2020) Georgeè andato a 26 millesimi dall'impresa della vita . L'inglese, che sta sostituendo Hamilton positivo al coronavirus, ha sfiorato la pole andando a prendersi una bellissima prima fila a un ...

zazoomblog : LIVE F1 Qualifiche GP Sakhir in DIRETTA: 4° uno straordinario Leclerc: “Fatto quello che volevo”. Pole Bottas 2° Ru… - infoitsport : F1, Bottas in pole a Sakhir per 26 millesimi su Russell! Giro perfetto per Leclerc: è 4°! - infoitsport : DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: prima fila Mercedes con Bottas davanti a Russell, 4° un super Leclerc, la griglia di pa… - infoitsport : GP Sakhir, Bottas: 'Ottima strategia, gara da incognita'. Russell lo sfida: 'Darò tutto me stesso' - Sportmediaset - infoitsport : F1, Gp di Sakhir: Bottas in pole davanti a Russell. Leclerc 4° -