GF Vip | Alfonso Signorini contro Giulia Salemi | la “sbroccata” in diretta | davanti a tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020) La 23esima puntata del GF Vip si è aperta, nemmeno a dirlo, con lo sche ha tenuto banco per tutta la settimana: quello tra Elisabetta Gregoraci e. Non sarebbe dovuto uscire questo argomento al reality, ha sempre detto Eli, ma quandoha sganciato la bomba in, almeno un paio di settimane fa, è successo il delirio. Fuori e dentro la Casa. Nei giorni scorsi, dopo il gelo totale, la Gregoraci e lasi sono chiarite in camera da letto ma venerdì sera il conduttore ha voluto che parlassero, inquilini e pubblico, di quella ormai famosa vacanza in Sardegna e di quei messaggi inviati dall’influencer a Flavio Briatore. Dopo la clip, dunque, l’ennesimo faccia a faccia tra le due ...