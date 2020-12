Festa in casa, alcolici e musica alta in piena pandemia: 5280 euro di multa (Di sabato 5 dicembre 2020) In barba a tutti i divieti anti contagio, alcune persone hanno dato vita ad una Festa in casa e ad un assembramento. Ma arriva la stangata. Ancora una volta arriva la notizia di una Festa in casa non autorizzata, nonostante le precise norme dettate dal Dpcm in vigore e da tutti gli altri che lo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 5 dicembre 2020) In barba a tutti i divieti anti contagio, alcune persone hanno dato vita ad unaine ad un assembramento. Ma arriva la stangata. Ancora una volta arriva la notizia di unainnon autorizzata, nonostante le precise norme dettate dal Dpcm in vigore e da tutti gli altri che lo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LegaSalvini : 'Italiani chiusi in casa, attività commerciali chiuse, clandestini in festa in nave quarantena: assembramenti, masc… - fabioblu128 : 1984 Covid, festa in casa a Verona con 11 amici, i vicini chiamano i carabinieri: multe per 5.280 euro - amiciweb : RT @ilmessaggeroit: Covid, festa in casa con 11 amici. I vicini chiamano i carabinieri e scatta la multa di 5.280 euro - Gazzettino : Covid, festa in casa con 11 amici. I vicini chiamano i carabinieri e scatta la multa di 5.280 euro - LevyGalanti : RT @ilmessaggeroit: Covid, festa in casa con 11 amici. I vicini chiamano i carabinieri e scatta la multa di 5.280 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Festa casa Verona, festa in casa con 11 amici: i vicini chiamano i carabinieri, multe per 5.280 euro Il Messaggero Alberi e stelle di Natale made in Liguria, tutti i segreti di Coldiretti per mantenerli vivi a lungo

Genova – Via libera all’acquisto degli Alberi di Natale, delle Stelle di Natale, ciclamini e di molte altre piante e fiori Made in Liguria, nel weekend che precede la tradizionale Festa dell’Immacolat ...

Spostamenti Natale, nel Dpcm il caso del comma 4 articolo 1: consentito «rientro alla dimora abituale»

Si, perché il domicilio (cioè la casa o la stanza in affitto ... perché in occasione della festa del ringraziamento, 10 giorni fa, alcuni milioni di americani sono andati a trovare amici e parenti. E' ...

Genova – Via libera all’acquisto degli Alberi di Natale, delle Stelle di Natale, ciclamini e di molte altre piante e fiori Made in Liguria, nel weekend che precede la tradizionale Festa dell’Immacolat ...Si, perché il domicilio (cioè la casa o la stanza in affitto ... perché in occasione della festa del ringraziamento, 10 giorni fa, alcuni milioni di americani sono andati a trovare amici e parenti. E' ...