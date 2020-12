DIRETTA F1 | GP Sakhir LIVE | Verstappen vola nella FP3 | Leclerc 13° e Vettel 15° Le qualifiche alle 18 00

(Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00: BANDIERA A SCACCHI!! 15.59: ATTENZIONE! Testacoda diall’ultima curva, senza problemi per il monegasco che rientra ai box. 15.59: Di seguito la classifica della FP3, un bel pacchetto da mischia… 1 MaxRed Bull Racing0:54.064 6 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.206 6 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.363 3 4 Esteban OCON Renault+0.389 4 5 Lando NORRIS McLaren+0.542 3 6 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.565 4 7 George RUSSELL Mercedes+0.600 4 8 Sergio PEREZ Racing Point+0.614 2 9 Lance STROLL Racing Point+0.629 3 10 Carlos SAINZ McLaren+0.656 311 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.781 6 12 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.786 313 CharlesFerrari+0.790 5 14 Daniel RICCIARDO Renault+0.793 315 SebastianFerrari+0.794 4 16 ...

SkySportF1 : ?? Bottas inizia a carburare (-30 ??#FP3) ?? Leclerc nella top-5, Vettel indietro I tempi ? - SkySportF1 : ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ?… - SkySportF1 : ? SUBITO SAFETY CAR AL RESTART ? (giro 3/57 ??) Cappottato Stroll dopo un contatto con Kvyat Il LIVE ?… - TheREALCrebby : RT @SkySportF1: Verstappen batte Bottas (?? #FP3) Russel più staccato, Ferrari fuori dalla top-10 Sorprese Gasly e Ocon I risultati ? https:… - Filo2385Filippo : RT @SkySportF1: Verstappen batte Bottas (?? #FP3) Russel più staccato, Ferrari fuori dalla top-10 Sorprese Gasly e Ocon I risultati ? https:… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Sakhir

Tutto pronto in Bahrain per il Gran Premio di Sakhir. Un totale di 87 giri nella gara che andrà in scena sul tracciato “quasi ovale” di Manama. Alle ore 18:10 italiane di domenica 6 dicembre team e pi ...Formula 2 Gran Premio di Sakhir, Schumacher vs Ilott all'ultima gara: orario, diretta tv e streaming, la programmazione ...