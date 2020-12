De Laurentiis conferma tutto | “Gattuso rinnova | abbiamo accordo da un mese e mezzo”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio Deha parlato ai media presenti all’inaugurazione della stazione della Cumana Mostra-Maradona, che porterà allo stadio intitolato a Diego Armando Maradona:“È stata una sensazione straordinaria passeggiare qui sotto, ripercorrendo la storia del Napoli dal 1926 fino ai giorni nostri. Un Napoli glorioso, reso ancora più glorioso da una stella che purtroppo non c’è più: Diego Armando Maradona. Diego qui campeggia con la corona in testa, come un re, tra i vari murales di questa stazione. Ci voglio anche Ferlaino e sarà inserito pure Osimhen, che sarà l’astro dei prossimi sei anni visto che ha un contratto con noi di cinque anni più uno. È scontato dire che puntiamo molto su di lui”. Spazio anche al discorso legato al rinnovo di Gennaro Gattuso:“Ci siamo messi d’une mezzo fa. Ora ...