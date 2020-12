Coronavirus | zone arancioni | una tabella riassume quello che Conte ci concede di fare e quello che è vietato

(Di sabato 5 dicembre 2020) Le regole anticovid per le festività sono state dettate in due riprese, prima il Dl 158 del 2 dicembre e poi il Dpcm 3 dicembre 2020, che ha ulteriormente precisatoche si puòche è

infoitinterno : Coronavirus, ecco quali sono le nuove zone gialle, arancioni e rosse d'Italia: l'ordinanza del Ministro Speranza - AgenziaH : RT @M_RSezione: “Come resuscitare dal Covid: contagiarci di speranza, solidarietà e fraternità” è il report presentato dal Segretariato di… - Iw1prt_Alberto : RT @Emergenza24: UPDATE [04.12-21:20] #Italia DETERMINAZIONE ZONE #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #COVID19italia Informazioni ed… - Emergenza24 : UPDATE [04.12-21:20] #Italia DETERMINAZIONE ZONE #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #COVID19italia Informaz… - Qresearch6 : Coronavirus, giovedì incontro governo-Regioni sui parametri per le 'zone' - - - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus zone

iLMeteo.it

Il virus dell'influenza stagionale secondo l'ultimo bollettino Influnet è in ritardo. Ci spiega tutto l'infettivologo ...Fino al 20 dicembre ingresso in Italia solo con tampone negativo. Dal 21 obbligo di quarantena e stop al trasferimento nelle seconde case. Coprifuoco a Natale e Capodanno, niente messe dopo le 22. In ...