Caso Suarez, ci vorrebbe un amico (Di sabato 5 dicembre 2020) Quando a fine estate scoppiò il Caso " ricordo che la Juve abbandonò Suarez assai prima dell'esame farlocco " mi domandai come fosse possibile che una società così strutturata e esperta avesse potuto ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 5 dicembre 2020) Quando a fine estate scoppiò il" ricordo che la Juve abbandonòassai prima dell'esame farlocco " mi domandai come fosse possibile che una società così strutturata e esperta avesse potuto ...

ZZiliani : In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penaliz… - pisto_gol : Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- - ZZiliani : Per due mesi i media italici hanno tentato di far passare il caso #Suarez come il primo caso al mondo di corruzione… - gemini741 : @juventina____ per fortuna non posso intervenire perché sono completamente estraneo ai fatti??? Ma mi rode quello c… - ivangallo80 : RT @napolista: Nel caso #Suarez, l’avvocato della #Juve avrebbe istigato il direttore dell’Università di Perugia Il direttore #Olivieri: «L… -