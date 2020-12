GenovaOnline : Capodanno, a Genova la festa si fa… sul Web: in scena i big di musica e comicità - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Capodanno, a Genova la festa si fa sul Web: in scena i big di musica e comicit #ultimora… - tusciaweb : Costa cancella le crociere di Natale e Capodanno [DTDinfo id='adsenseinterno'] Genova - Riceviamo e - bisagnino : @Dinbsky A Genova città niente di niente... Sto cercando di ricordarmi l’ultima grande nevicata.. Ricordo che era… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Genova

Il Secolo XIX

Tutti chiusi, o quasi, anche per capodanno. Alla fine gli albergatori che avevano sperato fino all’ultimo di salvare almeno la notte di san Silvestro, dopo le nuove restrizioni previste per le vacanze ...Il Capodanno, organizzato da Regione Liguria e dal Comune di Genova, non potendo essere realizzato come di consuetudine in piazza, si trasformerà in un grande evento in streaming, fruibile gratuitamen ...