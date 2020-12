(Di sabato 5 dicembre 2020) Sapete con quale? Al tempo i due non stavano ancora insieme. Quante volte vi viene voglia di andare a sbirciare la biografia delle star solo per sapere quanti figli hanno, quante volte si sono sposati o com’erano da giovani? Quante volte avete desiderato sapere qualcosa di più della vita L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Antonella Clerici il regalo con cui Vittorio Garrone conquistò il suo cuore - #Antonella #Clerici #regalo… - infoitcultura : Elisa Isoardi sulla conduzione della Clerici: 'Antonella è strepitosa!' - ettore_raimondo : @GiusCandela La semplicità e l'allegria a volte un po' goffa ma genuina di Antonella Clerici contro il trash volgar… - RitaC70 : Antonella Clerici, retroscena incredibile: la conduttrice viva per miracolo! - infoitcultura : Ascolti The Voice Senior, Antonella Clerici batte il Grande Fratello Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

Spettacoli e Cultura - Alessandro Gassmann ha esultato per il risultato di The Voice Senior con un tweet piuttosto scomposto: 'È l'ennesima prova che è possibile fare televisione di intrattenimento ...The Voice Senior, il programma musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1, che ieri ha battuto, in termini di ascolti, il Grande Fratello Vip, ha fatto riscoprire ai telespettatori un personaggio ...