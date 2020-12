Amici: Kika vince la sfida e resta nella scuola (Di sabato 5 dicembre 2020) Come è andata la sfida che ha visto protagonista Kika, allieva di canto della scuola di Amici di maria De Filippi? È riuscita a sbaragliare la concorrenza e mantenere tutto per sé il suo banco? Ecco come è andata… Ad Amici di Maria De Filippi è andata in scena, sabato 5 dicembre 2020, una nuova sfida. A volerla è stata Anna Pettinelli, speaker radiofonica e professoressa di canto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 5 dicembre 2020) Come è andata lache ha visto protagonista, allieva di canto delladidi maria De Filippi? È riuscita a sbaragliare la concorrenza e mantenere tutto per sé il suo banco? Ecco come è andata… Addi Maria De Filippi è andata in scena, sabato 5 dicembre 2020, una nuova. A volerla è stata Anna Pettinelli, speaker radiofonica e professoressa di canto Articolo completo: dal blog SoloDonna

