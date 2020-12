Alex Di Giorgio è single e svela cosa pensa di Tommaso Zorzi

Leggi su biccy

(Di sabato 5 dicembre 2020)ha chiesto più volte al GF di far entrare un suo coetaneo gay, per avere qualcuno con cui legare o far nascere anche qualdi più di un’amicizia. Alfonso Signorini ha accolto l’appello del gieffino e al GF Vip Party ha annunciato l’ingresso di uno sportivo gay dichiarato,Di. “Aho fatto una promessa e intendo mantenerla Se lui resterà in gioco e non verrà fatto uscire dai telespettatori, noi del Gf abbiamoto ad un ingresso che a lui interesserà tanto. Posso dirvi che è un bel ragazzo, davvero molto bello.aveva puntato questo ragazzo tempo fa, ma lui non l’aveva mai filato. Si tratta di un grande sportivo. Non dico nel senso che adora lo sport, ma che lo pratica a livello agonistico. Inoltre non ha mai ...