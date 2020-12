Warner Bros e HBO Max: la dura risposta dei cinema AMC dopo l'annuncio di ieri (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il CEO dei cinema AMC ha comunicato una dura risposta alla notizia secondo cui Warner Bros ed HBO Max distribuiranno i loro blockbuster, da Dune a The Suicide Squad, allo stesso tempo in sala e on demand Tempi duri per AMC, Warner Bros ed HBO Max, che si trovano ad affrontare la pessima situazione legata ai rapporti tra sale cinematografiche e release on demand. Oggi è arrivata la notizia secondo cui Adam Aron, CEO della catena di cinema americani AMC Theaters, si è lasciato andare ad una dura risposta al fatto che Warner Bros ed HBO Max distribuiranno i blockbuster del 2021 in sala e on demand contemporaneamente. Una decisione del genere, ovviamente, potrebbe cambiare ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il CEO deiAMC ha comunicato unaalla notizia secondo cuied HBO Max distribuiranno i loro blockbuster, da Dune a The Suicide Squad, allo stesso tempo in sala e on demand Tempi duri per AMC,ed HBO Max, che si trovano ad affrontare la pessima situazione legata ai rapporti tra saletografiche e release on demand. Oggi è arrivata la notizia secondo cui Adam Aron, CEO della catena diamericani AMC Theaters, si è lasciato andare ad unaal fatto cheed HBO Max distribuiranno i blockbuster del 2021 in sala e on demand contemporaneamente. Una decisione del genere, ovviamente, potrebbe cambiare ...

