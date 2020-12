Spostamenti prima del 21 dicembre, regole (e deroghe): 8 regioni stanno per cambiare colore (Di venerdì 4 dicembre 2020) Per spostarsi fuori dalla propria regione fino al 21 dicembre è fondamentale conoscere in quale fascia (rossa, arancione o gialla) è collocata la propria regione. La regola di base... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 4 dicembre 2020) Per spostarsi fuori dalla propria regione fino al 21è fondamentale conoscere in quale fascia (rossa, arancione o gialla) è collocata la propria regione. La regola di base...

Arrivano le nuove misure da parte del Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19. È, infatti, in vigore da oggi 4 dicembre il nuovo Decreto del Presidente del ...

Conte firma il Dpcm. Stretta sulle feste di Natale

Le elementari e la prima media restano in presenza anche in zona rossa ... divieto di uscire ed entrare dalla Regione, divieto di spostamento senza motivi di necessità e urgenza, sospensione delle ...

