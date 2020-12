Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur, il programma dell'evento (Di venerdì 4 dicembre 2020) Più di otto ore di diretta, circa quaranta ospiti dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza, dello spettacolo e uno straordinario set televisivo portato sul territorio. Sono questi gli ingredienti alla base di Sky TG24 LIVE In Courmayeur, in onda dalle 13.30 alle 22.00 del 5 dicembre 2020 sul canale all news, primo di una serie di eventi che porterà l’informazione di Sky TG24 nelle piazze e nelle città italiane. Una giornata per creare confronto, commento e dibattito con alcune delle più importanti personalità italiane e internazionali. Scandirà l’evento, coprodotto con l’amministrazione comunale di Courmayeur, un ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 4 dicembre 2020) Più di otto ore di diretta, circa quaranta ospiti dal mondoa politica,’economia,a cultura,’industria,a scienza,o spettacolo e uno straordinario set televisivo portato sul territorio. Sono questi gli ingredienti alla base di SkyIn, in onda dalle 13.30 alle 22.00 del 5 dicembre 2020 sul canale all news, primo di una serie di eventi che porterà l’informazione di Skynelle piazze e nelle città italiane. Una giornata per creare confronto, commento e dibattito con alcunee più importanti personalità italiane e internazionali. Scandirà l’, coprodotto con l’amministrazione comunale di, un ...

SkyTG24 : Namibia, eletto un politico che si chiama Adolf Hitler, lotta contro l'apartheid - SkyTG24 : A San Francisco sarà vietato fumare in casa propria. Ma con una eccezione: la marijuana sì - SkyTG24 : Terremoto a Pozzuoli, scossa avvertita anche a Napoli: preceduta da un forte boato - SkyTG24 : Euphoria, il primo episodio speciale della serie tv con Zendaya. FOTO - SkyTG24 : Covid in Piemonte, 17 morti in Rsa del Canavese: procura apre indagine -