Rifiuti Palermo, Orlando: "Differenziata per evitare giogo discariche" (Di venerdì 4 dicembre 2020) PALERMO – "Continua l'azione della Rap per la liberazione della città, nei tempi più brevi, da ogni rischio di emergenza sanitaria attraverso la rimozione di cumuli di rifiuti anche con pale meccaniche e squadre aggiuntive. Dopo si potranno utilizzare le varie sedi individuate dalla Regione, che sollecitiamo affinché completi gli impianti di sua competenza". Lo dice in un video il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, tornando sull'emergenza rifiuti nel capoluogo siciliano. Secondo il sindaco di Palermo "è evidente che questa operazione deve vedere partire nei prossimi giorni la raccolta differenziata con più forza che mai perchè dobbiamo liberarci conclude Orlando – dal condizionamento delle discariche".

