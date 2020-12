Programmi TV di stasera, sabato 5 dicembre 2020. Su Rai3 il documentario di Walter Veltroni «Edizione Straordinaria» (Di sabato 5 dicembre 2020) Edizione Straordinaria Rai1, ore 21.35: Ciao Stefano, amico per sempre A un mese dalla scomparsa di Stefano D’Orazio, Rai1 dedica una serata speciale al ricordo della sua carriera attraverso Pooh 50 – L’ultima notte insieme, il concerto-evento del 2016 allo Stadio di San Siro a Milano in cui, per la prima volta in 50 anni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli hanno cantano tutti i loro più grandi successi in una formazione a cinque. La serata sarà arricchita anche da materiale inedito come le immagini del backstage e una preziosa intervista a D’Orazio registrata in quell’occasione. Rai2, ore 21.05: S.W.A.T. - 1^Tv 3×19 – La lista nera: Tan, proprio nel giorno in cui vorrebbe chiedere a Bonnie di sposarlo, viene aggredito da Pope, un criminale che lui, sette anni prima, ha mandato in prigione. Rai2, ore ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 dicembre 2020)Rai1, ore 21.35: Ciao Stefano, amico per sempre A un mese dalla scomparsa di Stefano D’Orazio, Rai1 dedica una serata speciale al ricordo della sua carriera attraverso Pooh 50 – L’ultima notte insieme, il concerto-evento del 2016 allo Stadio di San Siro a Milano in cui, per la prima volta in 50 anni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli hanno cantano tutti i loro più grandi successi in una formazione a cinque. La serata sarà arricchita anche da materiale inedito come le immagini del backstage e una preziosa intervista a D’Orazio registrata in quell’occasione. Rai2, ore 21.05: S.W.A.T. - 1^Tv 3×19 – La lista nera: Tan, proprio nel giorno in cui vorrebbe chiedere a Bonnie di sposarlo, viene aggredito da Pope, un criminale che lui, sette anni prima, ha mandato in prigione. Rai2, ore ...

