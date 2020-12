Pippo Baudo è morto | la bufala social spinge il conduttore ad intervenire

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020). Come al solito basta un titolo o un articolo senza fondamento per creare il caos in rete e sul web e anche questa volta è toccato al nostronazionale dato perda un sito di gossip che non solo ha lanciato la notizia (rivelatasi poi falsa) ma ha completato l’articolo con tanto di dettagli su cause e clinica dove sarebbe andato in scena l’addio al. Risultato? Un caos vero e proprio con gente pronta a condividere suila fake news fino a quando il diretto interessato non ha deciso di dire la sua. “Faccio le corna – rispondeal telefono con l’Adnkronos – succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E ...