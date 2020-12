Nemico dei ristoranti? Conte e la cena ' proibita' con Olivia | ribaltone-Bechis | perché è un benefattore

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo Dpcm, quello che regolerà la vita degli italiani durante le festività di Natale e Capodanno, Giuseppeha speso qualche minuto per affrontare il caso che lo ha riguardato insieme aPaladino. “Ci sono stati attacchi personali che hanno riguardato anche la mia compagna”, ha esordito il premier, che ha poi smentito la versione di un testimone che avrebbe visto la coppiare lo scorso 31 ottobre all'Enoteca Achilli in Parlamento. Francosu Il Tempo ha fatto notare che “a quella data la sera ierano chiusi per un Dpcm dello stesso, e il premier avrebbe dovuto farsi riaprire il locale solo per lui e la fidanzata”. L'avvocato del popolo (e di, in questo caso) ha ammesso di ...