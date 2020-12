L’Eredità | Massimo Cannoletta eliminato | ma il regolamento gli regala “una vita” Tornerà domani

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 4 dicembre 2020) È stato sconfitto da Karen nella scalata doppia dopo il gioco delle parolone (la sfida precedente il “triello”) non indovinando la parola “bambagia”, ma sarà. Continua la corsa di, il divulgatore salentino che sta tenendo incollati alla tv milioni di telespettatori. Il suo montepremi è ora a 202.500 euro e ieri aveva fatto discutere la sua scelta di sbagliare una domanda per lasciar giocare gli altri concorrenti. Per, dopo 7 ghigliottine di seguito, si ha diritto a un bonus:così potrà continuare a giocare. «Non è un arrivederci ma un ciao. Come nei videogiochi si ottiene dopo 7 ghigliottine una vita, con la possibilità di ritornare», ha commentato Flavio Insinna.