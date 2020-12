Le elezioni di Maduro? Una farsa E la consulta di Guaidó…

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Venezuela torna alle urne, tra polemiche, repressioni e molti dubbi sulla legittimità del processo. Domenica 6 dicembre si svolgeranno lelegislative, in un ambiente carico di irregolarità e intimidazione. Gran parte delle forze politiche dell’opposizione hanno deciso di non presentarsi perché considera che non ci sono le condizioni di garanzie per un voto giusto e trasparente. Infatti, il capo della campagna elettorale del Partito Socialista Unito del Venezuela sostiene che parteciperanno più di 107 partiti, 98 dell’opposizione, e più di 14.000 candidati. Non spiega però che sono tutti nomi vicino al governo, per garantire la maggioranza dei seggi al governo. In più, il chavismo ha annullato le tradizionali schede elettorali per relegare in un posto quasi nascosto all’opposizione e ha consegnato la guida del Consiglio Supremo Elettorale ai suoi fedeli. LO ...