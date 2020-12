La stretta per Natale di De Luca: “Vietato andare nelle seconde case” (Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ come sempre favorevole alle misure restrittive e per questo, dice, “Condivido a pieno le misure di rigore del governo a cominciare dalla limitazione degli spostamenti tra Regioni e comuni”. Il governatore Vincenzo De Luca, nell’appuntamento del venerdì, annuncia poi che “In Campania sarà vietato anche andare nelle seconde case nel periodo festivo”. De Luca, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ come sempre favorevole alle misure restrittive e per questo, dice, “Condivido a pieno le misure di rigore del governo a cominciare dalla limitazione degli spostamenti tra Regioni e comuni”. Il governatore Vincenzo De, nell’appuntamento del venerdì, annuncia poi che “In Campania sarà vietato anchecase nel periodo festivo”. De, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

