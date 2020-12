Inter, Vecino torna ad allenarsi: il suo futuro però è lontano da Milano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Vecino a lungo ai box per infortunio: il centrocampista uruguaiano tornerà nel 2021, ma è destinato a lasciare l’Inter L’Inter ritrova Matias Vecino, con il centrocampista uruguaiano che è destinato comunque a lasciare il club di Suning nel mercato di gennaio. Fermo da diversi mesi per un infortunio al ginocchio, l’ex Fiorentina è tornato negli ultimi giorni alla Pinetina per svolgere un lavoro individuale e tra 3-4 settimane tornerà a disposizione di Conte. Difficilmente però il giocatore resterà alla corte del tecnico nerazzurro, con la dirigenza di viale della Liberazione che ha intenzione di cederlo alla riapertura del mercato come scrive il Corriere dello Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020)a lungo ai box per infortunio: il centrocampista uruguaiano tornerà nel 2021, ma è destinato a lasciare l’L’ritrova Matias, con il centrocampista uruguaiano che è destinato comunque a lasciare il club di Suning nel mercato di gennaio. Fermo da diversi mesi per un infortunio al ginocchio, l’ex Fiorentina èto negli ultimi giorni alla Pinetina per svolgere un lavoro individuale e tra 3-4 settimane tornerà a disposizione di Conte. Difficilmenteil giocatore resterà alla corte del tecnico nerazzurro, con la dirigenza di viale della Liberazione che ha intenzione di cederlo alla riapertura del mercato come scrive il Corriere dello Sport. Leggi su Calcionews24.com

A 26 anni Rodrigo De Paul è un calciatore maturo, completo e pronto per il salto di qualità, senza nulla togliere all'Udinese che lo acquistò cinque stagioni fa dal Valencia per una cifra vicina ai tr ...

De Paul perfetto per l’Inter di Conte ma oggi mancano le basi: la situazione

De Paul è mentalmente pronto a fare il salto di qualità in carriera dopo Udine. L'Inter di Conte è in corsa ma non può definirsi in vantaggio.

A 26 anni Rodrigo De Paul è un calciatore maturo, completo e pronto per il salto di qualità, senza nulla togliere all'Udinese che lo acquistò cinque stagioni fa dal Valencia per una cifra vicina ai tr ...De Paul è mentalmente pronto a fare il salto di qualità in carriera dopo Udine. L'Inter di Conte è in corsa ma non può definirsi in vantaggio.