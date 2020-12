“Indimenticabile”. Lutto nel calcio italiano, per i fan è ‘un dolore fortissimo’ (Di venerdì 4 dicembre 2020) All’età di 81 anni si è spento Mario Maraschi, protagonista del panorama calcistico con la maglia della Sampdoria: 14 reti in 57 presenze con la casacca blucerchiata. Ex attaccante di Vicenza, Milan, Fiorentina, Bologna e Lazio, punta di diamante originario di Lodi, residente ad Arcugnano in provincia di Vicenza. Iconica la rovesciata di Mario Maraschi contro il Genoa nel famoso derby ligure degli anni Settanta, idolo indiscusso per i tifosi della Sampdoria. In quel frangente la Sud esplose di gioia e da quel giorno venne ricordato da tutti per quel preciso gesto tecnico da assoluto fuoriclasse. (Continua dopo le foto) Maraschi è spento all’età di 81 anni, proprio nel giorno dell’ultimo saluto ad un altro grande biancorosso, Ernesto Galli. Per Mario Maraschi 116 presenze e 32 reti con la maglia del Lanerossi nei due bienni dal 1965 al 1967 (59 partite e 13 reti) e tra il 1970 e il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) All’età di 81 anni si è spento Mario Maraschi, protagonista del panorama calcistico con la maglia della Sampdoria: 14 reti in 57 presenze con la casacca blucerchiata. Ex attaccante di Vicenza, Milan, Fiorentina, Bologna e Lazio, punta di diamante originario di Lodi, residente ad Arcugnano in provincia di Vicenza. Iconica la rovesciata di Mario Maraschi contro il Genoa nel famoso derby ligure degli anni Settanta, idolo indiscusso per i tifosi della Sampdoria. In quel frangente la Sud esplose di gioia e da quel giorno venne ricordato da tutti per quel preciso gesto tecnico da assoluto fuoriclasse. (Continua dopo le foto) Maraschi è spento all’età di 81 anni, proprio nel giorno dell’ultimo saluto ad un altro grande biancorosso, Ernesto Galli. Per Mario Maraschi 116 presenze e 32 reti con la maglia del Lanerossi nei due bienni dal 1965 al 1967 (59 partite e 13 reti) e tra il 1970 e il ...

SimonettaColt4 : @Cris25255507 No, però un annetto da una psicoterapeuta sì, dopo un lutto emotivo che mi stava portando in tomba. S… - arual812 : RT @Sanremo_2021: Un periodo certamente difficile per lui e non solo dopo il grave lutto dell'indimenticabile Stefano D'Orazio Ricordate la… - Sanremo_2021 : Un periodo certamente difficile per lui e non solo dopo il grave lutto dell'indimenticabile Stefano D'Orazio Ricord… - osarunobaba : Lutto nel cinema, è morta Daria Nicolodi. Indimenticabile protagonista di 'Profondo Rosso' -