Il Black Friday non era «il giorno in cui i neri venivano esposti in luoghi pubblici per essere venduti a prezzi bassi» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il 21 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un gruppo di uomini neri incatenati e la scritta «Black Friday 1904». L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post, in cui si sostiene che «la vera storia di “Black Friday”» sarebbe «una storia negativa che alcuni vogliono nascondere» perché con questo termine si indicherebbe «il giorno in cui i neri venivano esposti in luoghi pubblici per essere venduti a prezzi molto bassi». Il riferimento è al Black Friday, il giorno successivo alla festa del Ringraziamento celebrata negli Stati ... Leggi su facta.news (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il 21 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un gruppo di uominiincatenati e la scritta «1904». L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post, in cui si sostiene che «la vera storia di “”» sarebbe «una storia negativa che alcuni vogliono nascondere» perché con questo termine si indicherebbe «ilin cui iinpermolto». Il riferimento è al, ilsuccessivo alla festa del Ringraziamento celebrata negli Stati ...

