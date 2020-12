Google Maps diventa ancora più social: recensioni, foto e risposte saranno raccolte in un feed (Di venerdì 4 dicembre 2020) Google Maps riceve quotidianamente oltre 20 milioni di contributi degli utenti, sotto forma di nuove recensioni e valutazioni, foto, risposte alle domande di altre persone, indirizzi aggiornati e altro ancora. Per questo Google ha pensato di valorizzare maggiormente questa risorsa, spingendo Maps sempre più verso una sorta di social: la nuova funzionalità organizza infatti queste informazioni in un feed che le rende molto più accessibili. Il feed di notizie mostra le ultime recensioni, foto e post aggiunti a Google Maps da esperti locali, le persone che il particolare utente segue, nonché i commercianti di cibi e bevande e gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020)riceve quotidianamente oltre 20 milioni di contributi degli utenti, sotto forma di nuovee valutazioni,alle domande di altre persone, indirizzi aggiornati e altro. Per questoha pensato di valorizzare maggiormente questa risorsa, spingendosempre più verso una sorta di: la nuova funzionalità organizza infatti queste informazioni in unche le rende molto più accessibili. Ildi notizie mostra le ultimee post aggiunti ada esperti locali, le persone che il particolare utente segue, nonché i commercianti di cibi e bevande e gli ...

